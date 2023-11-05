Красный Крест: более 2 млн жителей Газы остались без медпомощи

У 2,3 млн местных жителей Газы отсутствует доступ к медицинской помощи из-за потери связи. Об этом сообщили представители Палестинского Красного Полумесяца (гуманитарная организация, входящая в международное движение Красного Креста).
«Около 2,3 млн жителей Газы остались без доступа к неотложной медицинской помощи. Причиной послужило отсутствие связи на части территории», — рассказали представители гуманитарной организации.
Общество Красного Полумесяца Палестины основана в 1968 году. Организация является частью Красного Креста. Она предоставляет медицинские учреждения и службы экстренной помощи на Западном берегу и секторе Газа.
Ранее стало известно, что женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди обломков или в медцентрах, где ухудшаются санитарные условия. Такая ситуация сложилась из-за закрытия 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи. В среднем за сутки в Газе рожают 180 женщин.
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