Боец ВСУ сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, окоп, всу, stock
Украинский солдат предрек «окопную войну» с Россией Фото:

Командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной. Об этом он сообщил журналистам британского издания.

«Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предсказать <…> Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — цитирует Берлым The Times.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.

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Командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной. Об этом он сообщил журналистам британского издания. «Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предсказать <…> Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — цитирует Берлым The Times. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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