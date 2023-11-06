Боец ВСУ сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

06 ноября 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Украинский солдат предрек «окопную войну» с Россией Фото: Министерство обороны Украины Командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной. Об этом он сообщил журналистам британского издания. «Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предсказать <…> Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — цитирует Берлым The Times. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.

Командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной. Об этом он сообщил журналистам британского издания. «Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предсказать <…> Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — цитирует Берлым The Times. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике, в который попала Украина в конфликте с Россией. По его словам, единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок, пишет RT.