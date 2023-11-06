США примут жесткие меры против РФ из-за провала потолка цен на нефть

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
США обсуждают способы сделать для России более дорогостоящей эксплуатацию судов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные штаты продолжают принимать меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. На данный момент обсуждается вопрос о том, чтобы сделать обслуживание судов, используемых РФ, более дорогим. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«США и их союзники обсуждают способы сделать для России более дорогостоящим выращивание и эксплуатацию флотилии судов, которые она использует. США предложили менеджерам портов список рекомендаций, которые могут увеличить расходы для России», — говорится в материале газеты. Отмечается, что в список войдет требование к судам доказывать, что они имеют должную страховку для перемещения в водах. Однако на данный момент неясно, примут ли иностранные чиновники предложение США.

Ранее в Минфине США призвали принять суровые меры из-за уклонения от главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности. США планировали предпринять шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель. Однако на практике потолок цены не пересматривался, поскольку он не работает, а Западу не хочется в этом признаваться, пишет деловое издание «Взгляд».

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Соединенные штаты продолжают принимать меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. На данный момент обсуждается вопрос о том, чтобы сделать обслуживание судов, используемых РФ, более дорогим. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «США и их союзники обсуждают способы сделать для России более дорогостоящим выращивание и эксплуатацию флотилии судов, которые она использует. США предложили менеджерам портов список рекомендаций, которые могут увеличить расходы для России», — говорится в материале газеты. Отмечается, что в список войдет требование к судам доказывать, что они имеют должную страховку для перемещения в водах. Однако на данный момент неясно, примут ли иностранные чиновники предложение США. Ранее в Минфине США призвали принять суровые меры из-за уклонения от главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности. США планировали предпринять шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель. Однако на практике потолок цены не пересматривался, поскольку он не работает, а Западу не хочется в этом признаваться, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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