Foreign Affairs: США ошибаются, когда ведут диалог с Путиным с позиции силы

Белый дом должен стремится к диалогу с Россией, пишет Foreign Affairs Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главной ошибкой властей США перед президентом России Владимиром Путиным было неверное понимание того, как с ним вести дела. Американские чиновники проповедуют принцип демонстрации силы в коммуникации с российским лидером, что может привести к еще большему конфликту. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого, необходимо изменить стратегию и искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Россией.

Отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис также предупреждал о том, что политика следования советам отставных генералов по внешней политике в отношении России может привести к военному конфликту между странами. Он призывает не доверять им и осторожно относиться к их рекомендациям, указывая на возможные негативные последствия, включая вовлечение ядерный конфликт с Россией.