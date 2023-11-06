В США признали главную ошибку перед Путиным

Foreign Affairs: США ошибаются, когда ведут диалог с Путиным с позиции силы
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом должен стремится к диалогу с Россией, пишет Foreign Affairs Фото:
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Главной ошибкой властей США перед президентом России Владимиром Путиным было неверное понимание того, как с ним вести дела. Американские чиновники проповедуют принцип демонстрации силы в коммуникации с российским лидером, что может привести к еще большему конфликту. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого, необходимо изменить стратегию и искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Россией.

Отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис также предупреждал о том, что политика следования советам отставных генералов по внешней политике в отношении России может привести к военному конфликту между странами. Он призывает не доверять им и осторожно относиться к их рекомендациям, указывая на возможные негативные последствия, включая вовлечение ядерный конфликт с Россией.

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Главной ошибкой властей США перед президентом России Владимиром Путиным было неверное понимание того, как с ним вести дела. Американские чиновники проповедуют принцип демонстрации силы в коммуникации с российским лидером, что может привести к еще большему конфликту. Об этом пишет издание Foreign Affairs. «Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого, необходимо изменить стратегию и искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Россией. Отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис также предупреждал о том, что политика следования советам отставных генералов по внешней политике в отношении России может привести к военному конфликту между странами. Он призывает не доверять им и осторожно относиться к их рекомендациям, указывая на возможные негативные последствия, включая вовлечение ядерный конфликт с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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