Челябинский депутат Колесников выполнил обещание о кошмаре для врагов России

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
«Искандер» отработал по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведку и корректировку удара «Искандера» по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ проводил батальон бригады «Гром-Каскад». Об этом в своем telegram-канале сообщил командир батальона, депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников.

«Прилет был во время церемонии награждения. Узнать, где именно она будет происходить, смогли разведчики нашего батальона. А потом корректировали огонь», — говорится в сообщении. Результат работы разведки, в которой служит Олег Колесников, можно увидеть на видео оперативного контроля. По данным разведки, среди убитых, командир бригады.

Таким образом Олег Колесников исполнил свое пожелание в День военного разведчика 5 ноября. Он заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром».

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Разведку и корректировку удара «Искандера» по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ проводил батальон бригады «Гром-Каскад». Об этом в своем telegram-канале сообщил командир батальона, депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников. «Прилет был во время церемонии награждения. Узнать, где именно она будет происходить, смогли разведчики нашего батальона. А потом корректировали огонь», — говорится в сообщении. Результат работы разведки, в которой служит Олег Колесников, можно увидеть на видео оперативного контроля. По данным разведки, среди убитых, командир бригады. Таким образом Олег Колесников исполнил свое пожелание в День военного разведчика 5 ноября. Он заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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