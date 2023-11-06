Челябинский депутат Колесников выполнил обещание о кошмаре для врагов России

06 ноября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

«Искандер» отработал по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведку и корректировку удара «Искандера» по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ проводил батальон бригады «Гром-Каскад». Об этом в своем telegram-канале сообщил командир батальона, депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников. «Прилет был во время церемонии награждения. Узнать, где именно она будет происходить, смогли разведчики нашего батальона. А потом корректировали огонь», — говорится в сообщении. Результат работы разведки, в которой служит Олег Колесников, можно увидеть на видео оперативного контроля. По данным разведки, среди убитых, командир бригады. Таким образом Олег Колесников исполнил свое пожелание в День военного разведчика 5 ноября. Он заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром».

Разведку и корректировку удара «Искандера» по 128 горно-штурмовой бригаде ВСУ проводил батальон бригады «Гром-Каскад». Об этом в своем telegram-канале сообщил командир батальона, депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников. «Прилет был во время церемонии награждения. Узнать, где именно она будет происходить, смогли разведчики нашего батальона. А потом корректировали огонь», — говорится в сообщении. Результат работы разведки, в которой служит Олег Колесников, можно увидеть на видео оперативного контроля. По данным разведки, среди убитых, командир бригады. Таким образом Олег Колесников исполнил свое пожелание в День военного разведчика 5 ноября. Он заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром».