ВСУ признали гибель бойцов 128-й бригады от ракетного удара 06 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 + Украинское подразделение попало под обстрел 3 ноября на запорожском направлении Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель военных. В подразделении заявили, что потеряли 19 человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные. «Ракетный удар ВС РФ забрал жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в сообщении подразделения, которое опубликовано в telegram-канале. Подразделение ВСУ попало под ракетный удар 3 ноября во время торжественного построения. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о 28 погибших. С этой информацией не согласился Владимир Рогов. По его данным, подразделение потеряло свыше 50 солдат, написал он в своем telegram-канале . В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель военных. В подразделении заявили, что потеряли 19 человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные. «Ракетный удар ВС РФ забрал жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в сообщении подразделения, которое опубликовано в telegram-канале. Подразделение ВСУ попало под ракетный удар 3 ноября во время торжественного построения. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о 28 погибших. С этой информацией не согласился Владимир Рогов. По его данным, подразделение потеряло свыше 50 солдат, написал он в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям