ВСУ признали гибель бойцов 128-й бригады от ракетного удара

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Украинское подразделение попало под обстрел 3 ноября на запорожском направлении Фото:
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В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель военных. В подразделении заявили, что потеряли 19 человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные.

«Ракетный удар ВС РФ забрал жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в сообщении подразделения, которое опубликовано в telegram-канале.

Подразделение ВСУ попало под ракетный удар 3 ноября во время торжественного построения. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о 28 погибших. С этой информацией не согласился Владимир Рогов. По его данным, подразделение потеряло свыше 50 солдат, написал он в своем telegram-канале.

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В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель военных. В подразделении заявили, что потеряли 19 человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные. «Ракетный удар ВС РФ забрал жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в сообщении подразделения, которое опубликовано в telegram-канале. Подразделение ВСУ попало под ракетный удар 3 ноября во время торжественного построения. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о 28 погибших. С этой информацией не согласился Владимир Рогов. По его данным, подразделение потеряло свыше 50 солдат, написал он в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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