Матвиенко: у РФ не было выбора, кроме как объявить СВО

06 ноября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко заявила, что у России не было другого выбора в 2022 году по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России не оставалось другого выбора, кроме начала спецоперации на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время просветительского марафона Российского общества «Знание». «Было понятно, что промедление приведет к еще большему числу жертв среди мирного населения, нам не оставили выбора. Если бы они начали операцию, то количество жертв, наших русских, было бы больше. Мы не могли мириться с геноцидом. Мы вынуждены были начать спецоперацию, чтобы защитить наших людей, провести денацификацию и демилитаризацию. Сомнений никаких нет, что это было необходимо», — заявила Валентина Матвиенко. Страница «Знаний» в соцсети « Вконтакте » ведет прямую трансляцию с форума. Она отметила, что после Евромайдана Запад сделал ставку на создание из Украины «анти-России». Это было нужно для того, чтобы нанести стратегическое поражение РФ. При этом Киев не хотел мириться с сепаратистами в Донбассе, поэтому ВСУ начали их бомбить. Минские соглашения, которые были созданы для урегулирования ситуации, не работали. С 2014 года на Украину продолжало поступать вооружение от Запада, заявила Матвиенко. Председатель Совета Федерации РФ рассказала, что после того как Украина запросила ядерное оружие, стало понятно, что безопасность России находится под угрозой. Также на начало спецоперации повлияло и желание Киева попасть в НАТО. Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы дать Украине подготовиться к противостоянию с Россией. После этих слов глава РФ Владимир Путин отметил, что начало СВО было правильным решением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У России не оставалось другого выбора, кроме начала спецоперации на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время просветительского марафона Российского общества «Знание». «Было понятно, что промедление приведет к еще большему числу жертв среди мирного населения, нам не оставили выбора. Если бы они начали операцию, то количество жертв, наших русских, было бы больше. Мы не могли мириться с геноцидом. Мы вынуждены были начать спецоперацию, чтобы защитить наших людей, провести денацификацию и демилитаризацию. Сомнений никаких нет, что это было необходимо», — заявила Валентина Матвиенко. Страница «Знаний» в соцсети «Вконтакте» ведет прямую трансляцию с форума. Она отметила, что после Евромайдана Запад сделал ставку на создание из Украины «анти-России». Это было нужно для того, чтобы нанести стратегическое поражение РФ. При этом Киев не хотел мириться с сепаратистами в Донбассе, поэтому ВСУ начали их бомбить. Минские соглашения, которые были созданы для урегулирования ситуации, не работали. С 2014 года на Украину продолжало поступать вооружение от Запада, заявила Матвиенко. Председатель Совета Федерации РФ рассказала, что после того как Украина запросила ядерное оружие, стало понятно, что безопасность России находится под угрозой. Также на начало спецоперации повлияло и желание Киева попасть в НАТО. Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы дать Украине подготовиться к противостоянию с Россией. После этих слов глава РФ Владимир Путин отметил, что начало СВО было правильным решением.