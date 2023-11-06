Большая группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер» начала интенсивный курс подготовки в составе чеченского спецназа «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, бывшим участникам ЧВК предстоит пройти курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовки снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов. «Инструкторы подошли к этому вопросу основательно. Стратегия и тактика наших подразделений на передовой меняется в зависимости от полученного опыта и технологий. Поэтому важно, чтобы каждый боец обладал самыми последними знаниями, навыками и умениями», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что ряды спецназа пополнили бойцы с прекрасным боевым опытом, храбрые и исполнительные воины. «Уверен, что в предстоящих сражениях они полностью оправдают свою репутацию», — заявил Кадыров.
Ранее стало известно, что 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в «Ахмат». В составе чеченского спецназа они образовали боевой отряд «Камертон».
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