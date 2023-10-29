Кадыров: 170 экс-бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в спецназ «Ахмат»

29 октября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

«Ахмат» стал пополняться за счет бывших бойцов ЧВК «Вагнер», отметил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На службу в спецназ «Ахмат» уже перешли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 [бывших бойцов ЧВК „Вагнер“], имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что и до этого бойцы военной компании заключали контракты с Минобороны РФ. Однако сейчас это происходит массово. Кадыров отметил, что «Ахмат» — интернациональное подразделение. Однако все военные сплочены одной идеей — защищать интересы России в зоне спецоперации. Летом основатель военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в мятеж против Минобороны РФ. Когда до Москвы оставалось 200 километров, операция была свернута. Российское военное ведомство предложило бойцам компании выбор: остаться в зоне СВО и заключить контракт или уйти в Белоруссию. На данный момент частной военной компании «Вагнер» нет. Лидер компании и командиры погибли при крушении самолета.

На службу в спецназ «Ахмат» уже перешли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 [бывших бойцов ЧВК „Вагнер“], имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что и до этого бойцы военной компании заключали контракты с Минобороны РФ. Однако сейчас это происходит массово. Кадыров отметил, что «Ахмат» — интернациональное подразделение. Однако все военные сплочены одной идеей — защищать интересы России в зоне спецоперации. Летом основатель военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в мятеж против Минобороны РФ. Когда до Москвы оставалось 200 километров, операция была свернута. Российское военное ведомство предложило бойцам компании выбор: остаться в зоне СВО и заключить контракт или уйти в Белоруссию. На данный момент частной военной компании «Вагнер» нет. Лидер компании и командиры погибли при крушении самолета.