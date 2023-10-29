Кадыров: 170 экс-бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в спецназ «Ахмат»

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
«Ахмат» стал пополняться за счет бывших бойцов ЧВК «Вагнер», отметил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На службу в спецназ «Ахмат» уже перешли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 [бывших бойцов ЧВК „Вагнер“], имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что и до этого бойцы военной компании заключали контракты с Минобороны РФ. Однако сейчас это происходит массово.

Кадыров отметил, что «Ахмат» — интернациональное подразделение. Однако все военные сплочены одной идеей — защищать интересы России в зоне спецоперации.

Летом основатель военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в мятеж против Минобороны РФ. Когда до Москвы оставалось 200 километров, операция была свернута. Российское военное ведомство предложило бойцам компании выбор: остаться в зоне СВО и заключить контракт или уйти в Белоруссию.

На данный момент частной военной компании «Вагнер» нет. Лидер компании и командиры погибли при крушении самолета.

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На службу в спецназ «Ахмат» уже перешли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 [бывших бойцов ЧВК „Вагнер“], имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что и до этого бойцы военной компании заключали контракты с Минобороны РФ. Однако сейчас это происходит массово. Кадыров отметил, что «Ахмат» — интернациональное подразделение. Однако все военные сплочены одной идеей — защищать интересы России в зоне спецоперации. Летом основатель военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в мятеж против Минобороны РФ. Когда до Москвы оставалось 200 километров, операция была свернута. Российское военное ведомство предложило бойцам компании выбор: остаться в зоне СВО и заключить контракт или уйти в Белоруссию. На данный момент частной военной компании «Вагнер» нет. Лидер компании и командиры погибли при крушении самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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