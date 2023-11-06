Бойцы нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) должны говорить только на украинском. Если они говорят на русском, то это «сброд». Об этом заявила бывший народный депутат Украины Ирина Фарион.
«Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими», — обратилась к бойцам Ирина Фарион, ее цитирует
Ранее Фарион заявила, что русскоговорящих на Украине «следует утилизировать», пишет RT. Тем самым она не дает выбора жителям Украины, оставляя лишь русофобскую позицию.
После начала спецоперации не только на Украине, но в странах Запада стали активно развиваться русофобские взгляды. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что Россия всегда выполняла роль «кости в горле» у Запада.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации
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