Залужный выступил с заявлением по поводу смерти своего помощника

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения. Об этом написал Залужный в своем telagram-канале.
«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — сообщил Залужный. У Геннадия остались жена и четверо детей. 13-летний сын тяжело ранен и госпитализирован в больницу. Причины и обстоятельства покушения будут установлены в ходе судебного расследования.
Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, в Киеве. Об этом сообщило МВД Украины.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.