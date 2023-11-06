06 ноября 2023

Залужный выступил с заявлением по поводу смерти своего помощника

Залужный счел смерть своего помощника убийством в результате диверсии
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Граната, от взрыва которой погиб Частяков, находилась в одном из подарков ко дню рождения Фото:

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения. Об этом написал Залужный в своем telagram-канале.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — сообщил Залужный. У Геннадия остались жена и четверо детей. 13-летний сын тяжело ранен и госпитализирован в больницу. Причины и обстоятельства покушения будут установлены в ходе судебного расследования.

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, в Киеве. Об этом сообщило МВД Украины.

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Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения. Об этом написал Залужный в своем telagram-канале. «Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — сообщил Залужный. У Геннадия остались жена и четверо детей. 13-летний сын тяжело ранен и госпитализирован в больницу. Причины и обстоятельства покушения будут установлены в ходе судебного расследования. Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, в Киеве. Об этом сообщило МВД Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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