Помощник главкома ВСУ погиб при взрыве гранаты
Украинские СМИ публикуют фото, сделанное дома у помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Честякова сразу после взрыва. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
На фото, опубликованном украинскими СМИ, видны уцелевшие гранаты, пишет Readovka. Снимок был сделан в квартире Честякова сразу после взрыва.
Честяков погиб от взрыва гранаты, его 13-летний сын госпитализирован из-за сильного ранения. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрыв произошел из-за неизвестного устройства при распаковке одного из подарков ко дню рождения.
Фото было сделано сразу после взрыва в квартире Честякова
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