06 ноября 2023

Появились первые кадры с места подрыва помощника Залужного. Фото

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
Помощник главкома ВСУ погиб при взрыве гранаты Фото:

Украинские СМИ публикуют фото, сделанное дома у помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Честякова сразу после взрыва. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

На фото, опубликованном украинскими СМИ, видны уцелевшие гранаты, пишет Readovka. Снимок был сделан в квартире Честякова сразу после взрыва.

Честяков погиб от взрыва гранаты, его 13-летний сын госпитализирован из-за сильного ранения. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрыв произошел из-за неизвестного устройства при распаковке одного из подарков ко дню рождения.

Фото было сделано сразу после взрыва в квартире Честякова
Фото было сделано сразу после взрыва в квартире Честякова

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Украинские СМИ публикуют фото, сделанное дома у помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Честякова сразу после взрыва. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. На фото, опубликованном украинскими СМИ, видны уцелевшие гранаты, пишет Readovka. Снимок был сделан в квартире Честякова сразу после взрыва. Честяков погиб от взрыва гранаты, его 13-летний сын госпитализирован из-за сильного ранения. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрыв произошел из-за неизвестного устройства при распаковке одного из подарков ко дню рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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