МВД Украины: смерть помощника Залужного была случайностью, а не убийством

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Такой версии придерживается украинская полиция, заявила представитель МВД страны Марьяна Рева.
«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — сказала Рева в интервью украинскому изданию «
Частяков погиб при взрыве гранаты в своем доме под Киевом, когда открывал коробку с подарком на День рождения. Коробку ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко, рассказали украинскому изданию в правоохранительный органах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.