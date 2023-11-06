06 ноября 2023

МВД Украины: смерть помощника Залужного была случайностью, а не убийством

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Причиной ЧП стало неосторожное обращение с гранатой, считают на Украине Фото:

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Такой версии придерживается украинская полиция, заявила представитель МВД страны Марьяна Рева.

«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — сказала Рева в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

Частяков погиб при взрыве гранаты в своем доме под Киевом, когда открывал коробку с подарком на День рождения. Коробку ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко, рассказали украинскому изданию в правоохранительный органах.

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Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Такой версии придерживается украинская полиция, заявила представитель МВД страны Марьяна Рева. «По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — сказала Рева в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Частяков погиб при взрыве гранаты в своем доме под Киевом, когда открывал коробку с подарком на День рождения. Коробку ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко, рассказали украинскому изданию в правоохранительный органах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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