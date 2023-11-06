Практически все бренды алкоголя попадают в Россию несмотря на запрет

07 ноября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Алкогольную продукцию ввозят в Россию по частично легальным документам Фото: Размик Закарян © URA.RU По схеме параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию даже тех алкогольных компаний, которые не покидали отечественный рынок. Об этом сообщил президент компании Ladoga (ввозит продукцию по прямому импорту с разрешения правообладателей) Вениамин Грабар. «Мы уже несколько раз столкнулись с такой проблемой, обнаружив бренды, которые завозим по эксклюзивному контракту. При этом такие бренды вне списка товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Проведя расследование мы выяснили, что товар был завезен в Россию без нашего ведома — через небольшого зарубежного дистрибьютора. И это еще не самый плохой сценарий, ведь мы уверены, что это не подделка. Но нет никакой гарантии, что кто-то захочет ввезти в страну непонятно что под видом легальной продукции», — рассказал Грабар «Известиям». Глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сообщил, что на данный момент через параллельный импорт в Россию ввозятся алкогольные бренды, не включенные Минпромторгом в соответствующий приказ. Как пишут «Известия», импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции в РФ, компания предоставляет пакет документов, доказывающий, что у нее есть на это право. В Росалкогольрегулировании оценивают бумаги и принимают уведомление, после чего импортер получает акцизные марки, которые автоматически появляются в системе учета спиртного, и напитки пересекают границу, поступая в легальный оборот в России. Таким образом, продукция дважды проходит проверку регуляторов, но позже оказывается, что документы в целом или частично были нелегальными. В Федеральной таможенной службе «Известиям» рассказали, что за 10 месяцев текущего года таможенные органы выявили 3,3 млн единиц контрафакта, в числе которых и алкогольная продукция. Минфин подготовил поправки в действующее регулирование, предлагая создать новые основания для блокировки спиртного в системе госучета ЕГАИС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По схеме параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию даже тех алкогольных компаний, которые не покидали отечественный рынок. Об этом сообщил президент компании Ladoga (ввозит продукцию по прямому импорту с разрешения правообладателей) Вениамин Грабар. «Мы уже несколько раз столкнулись с такой проблемой, обнаружив бренды, которые завозим по эксклюзивному контракту. При этом такие бренды вне списка товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Проведя расследование мы выяснили, что товар был завезен в Россию без нашего ведома — через небольшого зарубежного дистрибьютора. И это еще не самый плохой сценарий, ведь мы уверены, что это не подделка. Но нет никакой гарантии, что кто-то захочет ввезти в страну непонятно что под видом легальной продукции», — рассказал Грабар «Известиям». Глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сообщил, что на данный момент через параллельный импорт в Россию ввозятся алкогольные бренды, не включенные Минпромторгом в соответствующий приказ. Как пишут «Известия», импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции в РФ, компания предоставляет пакет документов, доказывающий, что у нее есть на это право. В Росалкогольрегулировании оценивают бумаги и принимают уведомление, после чего импортер получает акцизные марки, которые автоматически появляются в системе учета спиртного, и напитки пересекают границу, поступая в легальный оборот в России. Таким образом, продукция дважды проходит проверку регуляторов, но позже оказывается, что документы в целом или частично были нелегальными. В Федеральной таможенной службе «Известиям» рассказали, что за 10 месяцев текущего года таможенные органы выявили 3,3 млн единиц контрафакта, в числе которых и алкогольная продукция. Минфин подготовил поправки в действующее регулирование, предлагая создать новые основания для блокировки спиртного в системе госучета ЕГАИС.