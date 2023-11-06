iPhone стал лидером продаж на рынке РФ даже после ухода Apple

07 ноября 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам Фото: Размик Закарян © URA.RU Телефоны марки iPhone стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на рынке РФ даже после прекращения официальных поставок Apple. Об этом со ссылкой на участников рынка и данные исследовательских компаний пишут «Известия». «Несмотря на прекращение Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках, iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов», — говорится в тексте статьи. Ранее Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и крупнейшего производителя iPhone. О причинах расследования не уточняется. Но в пресс-службе Foxconn заявили, что намерены сотрудничать с китайскими властями.

Телефоны марки iPhone стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на рынке РФ даже после прекращения официальных поставок Apple. Об этом со ссылкой на участников рынка и данные исследовательских компаний пишут «Известия». «Несмотря на прекращение Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках, iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов», — говорится в тексте статьи. Ранее Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и крупнейшего производителя iPhone. О причинах расследования не уточняется. Но в пресс-службе Foxconn заявили, что намерены сотрудничать с китайскими властями.