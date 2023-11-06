06 ноября 2023

iPhone стал лидером продаж на рынке РФ даже после ухода Apple

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам Фото:

Телефоны марки iPhone стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на рынке РФ даже после прекращения официальных поставок Apple. Об этом со ссылкой на участников рынка и данные исследовательских компаний пишут «Известия».

«Несмотря на прекращение Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках, iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов», — говорится в тексте статьи.

Ранее Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и крупнейшего производителя iPhone. О причинах расследования не уточняется. Но в пресс-службе Foxconn заявили, что намерены сотрудничать с китайскими властями.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телефоны марки iPhone стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на рынке РФ даже после прекращения официальных поставок Apple. Об этом со ссылкой на участников рынка и данные исследовательских компаний пишут «Известия». «Несмотря на прекращение Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках, iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов», — говорится в тексте статьи. Ранее Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — поставщика Apple и крупнейшего производителя iPhone. О причинах расследования не уточняется. Но в пресс-службе Foxconn заявили, что намерены сотрудничать с китайскими властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...