В США признали, что Зеленский проиграет на выборах

Немецкий бизнесмен Дотком: в США признали, что Зеленский проиграет на выборах

07 ноября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

США закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны Киева Фото: Официальный сайт президента Украины США поняли, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов быть переизбранным, поэтому Вашингтон закрыл глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей. Об этом написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети Х. Новость по теме Как пройдут выборы президента Украины в 2024 году после решения Зеленского «Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», написал Дотком . Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский решил провести президентские выборы 31 марта 2024 года. Сам же президент Украины позже сказал, что проводить выборы во время конфликта «безответственно и легкомысленно». В Украинском институте политики также сообщали, что проведение кампании в период военного конфликта поставит под вопрос легитимность выборов. Если же проведение кампании утвердят, она пройдет на фоне усталости украинского населения от конфликта. А реальную конкуренцию Зеленскому составят главком ВСУ Валерий Залужный и главный разведчик Украины Кирилл Буданов.

США поняли, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов быть переизбранным, поэтому Вашингтон закрыл глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей. Об этом написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети Х. «Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», написал Дотком. Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский решил провести президентские выборы 31 марта 2024 года. Сам же президент Украины позже сказал, что проводить выборы во время конфликта «безответственно и легкомысленно». В Украинском институте политики также сообщали, что проведение кампании в период военного конфликта поставит под вопрос легитимность выборов. Если же проведение кампании утвердят, она пройдет на фоне усталости украинского населения от конфликта. А реальную конкуренцию Зеленскому составят главком ВСУ Валерий Залужный и главный разведчик Украины Кирилл Буданов.