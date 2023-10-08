Подчиненные Сигидаева совершили ошибки, из-за которых онкобольные остались без лекарств

Курганские онкобольные остались без лекарств из-за просчетов чиновников

Онкобольные не получили дорогостоящие лекарства из-за просчетов больницы и депздрава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские онкобольные остались без лекарств из-за просчетов Курганского онкологического диспансера и департамента здравоохранения при планировании закупок. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки после публикации URA.RU, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены просчеты в деятельности ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер» и регионального департамента здравоохранения при планировании закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий». По результатам проверки главному врачу ГБУ «КООД», директору департамента здравоохранения внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время заключены контракты на поставку противоопухолевых лекарств со сроком исполнения до 11.10.2023 и 23.10.2023. Один из пациентов, о которых речь шла в публикации URA.RU, обеспечен необходимым препаратом, обеспечение второго запланировано на 11.10.2023. Ситуация остается на к на контроле прокуратуры Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что проверить ситуацию с обеспечением онкобольных курганцев поручил замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU. Родственники больных рассказали, что не могут получить дорогостоящие противоопухолевые лекарства несколько недель, из-за чего пришлось прервать курс лечения. В депздраве уточнили, что лечение данными препаратами получают более 10 пациентов. Для некоторых из них подобрали альтернативную схему лечения, четырех пациентов решили направить на лечение в Челябинск.