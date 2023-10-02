Генпрокуратура проверит жалобы курганцев с онкологией на отсутствие лекарств

Замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU поручил проверить в Курганской области ситуацию с обеспечением онкобольных жизненно-важными лекарствами. Проверка пройдет после сообщения о том, что курганцам приходится прерывать курсы лечения. Об этом сообщает сайт Уральского управления генпрокуратуры.
«Организована проверка сообщений средств массовой информации о нарушениях прав жителей Курганской области, страдающих онкологическими заболеваниями, на льготное лекарственное обеспечение», — информирует портал ведомства. Ситуацию взял на контроль замгенпрокурора Зайцев.
Сотрудники курганского надзорного ведомства отметили, что получили задание незамедлительно вмешаться в ситуацию. С целью разрешения проблемы они будут взаимодействовать с властями.
Ранее URA.RU сообщало, что пациентам онкодиспансера приходится прерывать лечение из-за отсутствия жизненно-важных лекарств. Врачи советовали им самостоятельно покупать лекарства, стоимость которых превышает 130 тысяч рублей. В депздраве подтвердили, что поставка некоторых лекарств временно приостановлена по вине поставщиков. Для ряда пациентов ищут заменители, других постараются направить на лечение в Челябинск.
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