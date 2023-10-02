02 октября 2023

Генпрокуратура проверит жалобы курганцев с онкологией на отсутствие лекарств

Замгенпрокурора Зайцев поручил решить проблему с лекарствами для курганцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, зайцев сергей
Замгенпрокурора Зайцев поручил разобраться с лекарствами для онкобольных из Кургана Фото:

Замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU поручил проверить в Курганской области ситуацию с обеспечением онкобольных жизненно-важными лекарствами. Проверка пройдет после сообщения о том, что курганцам приходится прерывать курсы лечения. Об этом сообщает сайт Уральского управления генпрокуратуры.

«Организована проверка сообщений средств массовой информации о нарушениях прав жителей Курганской области, страдающих онкологическими заболеваниями, на льготное лекарственное обеспечение», — информирует портал ведомства. Ситуацию взял на контроль замгенпрокурора Зайцев.

Сотрудники курганского надзорного ведомства отметили, что получили задание незамедлительно вмешаться в ситуацию. С целью разрешения проблемы они будут взаимодействовать с властями.

Ранее URA.RU сообщало, что пациентам онкодиспансера приходится прерывать лечение из-за отсутствия жизненно-важных лекарств. Врачи советовали им самостоятельно покупать лекарства, стоимость которых превышает 130 тысяч рублей. В депздраве подтвердили, что поставка некоторых лекарств временно приостановлена по вине поставщиков. Для ряда пациентов ищут заменители, других постараются направить на лечение в Челябинск.

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Замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU поручил проверить в Курганской области ситуацию с обеспечением онкобольных жизненно-важными лекарствами. Проверка пройдет после сообщения о том, что курганцам приходится прерывать курсы лечения. Об этом сообщает сайт Уральского управления генпрокуратуры. «Организована проверка сообщений средств массовой информации о нарушениях прав жителей Курганской области, страдающих онкологическими заболеваниями, на льготное лекарственное обеспечение», — информирует портал ведомства. Ситуацию взял на контроль замгенпрокурора Зайцев. Сотрудники курганского надзорного ведомства отметили, что получили задание незамедлительно вмешаться в ситуацию. С целью разрешения проблемы они будут взаимодействовать с властями. Ранее URA.RU сообщало, что пациентам онкодиспансера приходится прерывать лечение из-за отсутствия жизненно-важных лекарств. Врачи советовали им самостоятельно покупать лекарства, стоимость которых превышает 130 тысяч рублей. В депздраве подтвердили, что поставка некоторых лекарств временно приостановлена по вине поставщиков. Для ряда пациентов ищут заменители, других постараются направить на лечение в Челябинск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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