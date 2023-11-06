В курганскую больницу за два месяца устроились 23 медика из других регионов

В Каргаполье новый главврач взял на работу 23 приезжих медика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области утроили на работу 23 специалиста из других регионов. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», похвалив главврача Рустама Гареева за выполнение поручения губернатора Вадима Шумкова по привлечению кадров.

«В Межрайонную больницу №5 при новом руководстве уже трудоустроились 23 специалиста из других регионов. Из них 16 — это врачи: три врача педиатра, три врача-хирурга, два врача анестезиолога-реаниматолога, два врача- терапевта, стоматолог- хирург, врач- методист, врач приемного покоя, психиатр- нарколог, врач-стоматолог, врач- отоларинголог», — написал Сигидаев. Также в больницу приняты четыре медсестры, три фельдшера.

Глава депздрава отметил, что в коллективе больнице сложилась дружеская атмосфера. Выразил благодарность за выполнение поручения губернатора по привлечению кадров в Курганскую область.

В августе коллективу межрайонной больницы №5 в Каргаполье представили нового исполняющего обязанности главврача. Им стал молодой терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. По данным портала «Про докторов», Гареев имеет стаж работы 12 лет, работал в частных клиниках Самары. Губернатор Вадим Шумков уделяет внимание не только кадровой проблеме в больницах. Недавно он пообещал изменить отношение к людям в системе здравоохранения.

В межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области приехали работать 23 специалиста из других регионов Фото: Алексей Сигидаев, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284