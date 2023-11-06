Мэрия Екатеринбурга объяснила отказ от настоящей ели в ледовом городке

В Екатеринбурге отказались от живой ели по просьбе горожан

В этом году на площади 1905 году в Екатеринбурге будет стоять новая искусственная ель Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга в этом году отказалась от установки настоящей ели в ледовом городке. После прошедших новогодних праздников власти пришли к выводу, что настоящая елка — это ненадежно: она недолговечна, в сильный ветер грозится упасть и быстро теряет свой привлекательный внешний вид при транспортировке. К тому же сами горожане попросили отказаться от живого дерева в пользу искусственного.

«При перевозке натуральная ель значительно теряет внешний вид. Кроме того, в январе 2023 года в ходе голосования на официальном портале Екатеринбурга большинство горожан высказались за „искусственную ель внешне напоминающую натуральную“», — пояснили URA.RU в администрации.

Там же подчеркнули, что к грядущему Новому году купят новую искусственную ель. Она будет высотой не менее 30 метров и диаметром до 12 метров. На макушке разместят светящуюся звезду, саму елку украсят светодиодной гирляндой в желтом цвете, неоновыми игрушками в форме трости и котелка и золотыми шарами.

В 2022 года главную площадь Екатеринбурга украшала настоящая 30-метровая ель, которую привезли в Екатеринбург из поселка Шамары. За все время работы ледового городка елка неоднократно подвергалась критике: при транспортировке она сильно истрепалась, а во время сильного ветра дерево настолько сильно расшаталось, что его пришлось подпирать. При этом в администрации находили и плюсы живой ели: дерево занимало почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, а также получилось разместить различные зоны дальше друг от друга.

В 2021 году на площади стоял конус, но от него решили отказаться в пользу настоящей елки… Фото: Размик Закарян © URA.RU

…но спустя год с натуральным деревом пришлось помучиться Фото: Размик Закарян © URA.RU

В этом году елка будет конусовидной, но с более мягкими формами Фото: проектная документация