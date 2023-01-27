Власти Екатеринбурга выявили минусы живой елки в ледовом городке

Власти города решать, стоит ли в следующем году ставить настоящую ель или нет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главными минусами живой елки, которую решили поставить на площади 1905 года в Екатеринбурге, стали ее малая долговечность и влияние на нее капризной уральской погода. К таким выводам пришел начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков на заседании оргкомитета по итогам работы ледового городка.

«Однако есть и минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. Капризная уральская погода не щадит деревья: от резких перепадов температур хвоя осыпается. Не способствует их долговечности и устойчивости и сильный ветер, с которым мы столкнулись в этом году», — заявил Марков. Кроме этого, ветер сильно влиял на презентабельный внешний вид главного украшения ледового городка.

Но в администрации нашли и плюсы установки настоящей елки. «Поскольку живое дерево заняло почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, у нас получилось разместить различные зоны заметно дальше друг от друга», — рассказал Марков. Исходя из нынешнего опыта, власти Екатеринбурга будут решать, стоит ли в следующий Новый год ставить живое дерево или вновь вернуться к искусственной ели.

За весь период работы ледового городка его посетило около полумиллиона человек. Жители и гости Екатеринбурга смогли насладиться ледяными фигурами в честь 300-летия города и 28-метровой елью, которая была украшена шарами, гирляндами и расписными валенками, изготовленными на мастер-классе для детей участников специальной военной операции.

В 2022 году ледовый городок обошелся властям города примерно в 25 миллионов рублей. Новинкой этого года стала настоящая 30-метровая ель, которую привезли в Екатеринбург из поселка Шамары. Ледовый городок проработал с 30 декабря до 22 января, а закрытие завершилось ледовым штурмом. За все время работы елка неоднократно подвергалась резким перепадам температуры и сильному ветру. Один раз елка шаталась настолько сильно, что ее пришлось подпирать.