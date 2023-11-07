STT: у российского бизнесмена Алешина отобрали недвижимость в Финляндии 07 ноября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 + У Бориса Алешина арестовали жилье на сумму более 2,5 миллиона евро Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости У российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, арестовали недвижимость стоимостью более 2,5 миллиона евро в Финляндии. Об этом сообщило агентство STT. «Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что арест недвижимости был произведен по просьбе МИД страны в сентябре. Отмечается, что стоимость жилья достигала более 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в Италии из-за санкций изъяли имущество россиян на 900 млн евро. В марте 2022 итальянские власти конфисковали комплекс построек на острове Сардиния, который принадлежал владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. У российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, арестовали недвижимость стоимостью более 2,5 миллиона евро в Финляндии. Об этом сообщило агентство STT. «Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что арест недвижимости был произведен по просьбе МИД страны в сентябре. Отмечается, что стоимость жилья достигала более 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в Италии из-за санкций изъяли имущество россиян на 900 млн евро. В марте 2022 итальянские власти конфисковали комплекс построек на острове Сардиния, который принадлежал владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям