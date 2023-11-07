STT: у российского бизнесмена Алешина отобрали недвижимость в Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
У Бориса Алешина арестовали жилье на сумму более 2,5 миллиона евро Фото:

У российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, арестовали недвижимость стоимостью более 2,5 миллиона евро в Финляндии. Об этом сообщило агентство STT.

«Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что арест недвижимости был произведен по просьбе МИД страны в сентябре. Отмечается, что стоимость жилья достигала более 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за санкций изъяли имущество россиян на 900 млн евро. В марте 2022 итальянские власти конфисковали комплекс построек на острове Сардиния, который принадлежал владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, арестовали недвижимость стоимостью более 2,5 миллиона евро в Финляндии. Об этом сообщило агентство STT. «Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что арест недвижимости был произведен по просьбе МИД страны в сентябре. Отмечается, что стоимость жилья достигала более 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в Италии из-за санкций изъяли имущество россиян на 900 млн евро. В марте 2022 итальянские власти конфисковали комплекс построек на острове Сардиния, который принадлежал владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...