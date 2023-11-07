Сбербанк переизбрал Германа Грефа своим главой

Главный исполнительный директор Сбербанка Герман Греф сообщил о своем переизбрании на должность главы компании. Он также отметил, что Сбербанк одобрил новую стратегию работы на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики.
«Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», — заявил Греф на пресс-конференции по итогам заседания набсовета. Его слова приводит РИА Новости. Глава Сбербанка отметил, что была утверждена новая трехлетняя стратегия и основные положения дивидендной политики.
Ранее Герман Греф сообщил, что фундаментальный курс рубля должен составлять 85-90 рублей за доллар, передает телеканал 360. По его словам, курс доллара может стабилизироваться после указа президента РФ Владимира Путина о валютной выручке.
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