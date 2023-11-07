СБУ проверяет два храма УПЦ, в которых «молились за Россию»

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет два храма Украинской православной церкви (УПЦ), в которых «шли молитвы за Россию». Об этом сообщили источники «РБК-Украина».
«Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее русскую армию на военные действия, оправдывали действия России против Украины», — пишет «РБК-Украина». Отмечается, что СБУ проверили два храма УПЦ, которые находятся в селе Русские Геевцы (Закарпатская область) и в селе Красное (Херсонская область).
Ранее Союз православных журналистов сообщал, что украинские структуры раздают повестки священникам УПЦ. Например, такое происходило в Киево-Печерской лавре. Последнюю, которая была за УПЦ, «захватили» еще в январе 2023 года. Все это происходить на фоне спецоперации России и вытеснения УПЦ из Украины.
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