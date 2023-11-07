СБУ проверяет два храма УПЦ, в которых «молились за Россию»

07 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Украина против, чтобы на ее территории была УПЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет два храма Украинской православной церкви (УПЦ), в которых «шли молитвы за Россию». Об этом сообщили источники «РБК-Украина». «Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее русскую армию на военные действия, оправдывали действия России против Украины», — пишет «РБК-Украина». Отмечается, что СБУ проверили два храма УПЦ, которые находятся в селе Русские Геевцы (Закарпатская область) и в селе Красное (Херсонская область). Ранее Союз православных журналистов сообщал, что украинские структуры раздают повестки священникам УПЦ. Например, такое происходило в Киево-Печерской лавре. Последнюю, которая была за УПЦ, «захватили» еще в январе 2023 года. Все это происходить на фоне спецоперации России и вытеснения УПЦ из Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет два храма Украинской православной церкви (УПЦ), в которых «шли молитвы за Россию». Об этом сообщили источники «РБК-Украина». «Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее русскую армию на военные действия, оправдывали действия России против Украины», — пишет «РБК-Украина». Отмечается, что СБУ проверили два храма УПЦ, которые находятся в селе Русские Геевцы (Закарпатская область) и в селе Красное (Херсонская область). Ранее Союз православных журналистов сообщал, что украинские структуры раздают повестки священникам УПЦ. Например, такое происходило в Киево-Печерской лавре. Последнюю, которая была за УПЦ, «захватили» еще в январе 2023 года. Все это происходить на фоне спецоперации России и вытеснения УПЦ из Украины.