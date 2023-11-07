Директор Малого театра раскрыл причину госпитализации Соломина

Юрию Соломину диагностировали инсульт
Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали из-за инсульта. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.
«У Юрия Соломина инсульт», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас Соломин чувствует себя значительно лучше.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР доставлен в больницу в Москве, так как ему стало плохо дома, передают «
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