Директор Малого театра раскрыл причину госпитализации Соломина Директор Малого театра Михайлова: у худрука Соломина инсульт 07 ноября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 + Юрию Соломину диагностировали инсульт Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали из-за инсульта. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. «У Юрия Соломина инсульт», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас Соломин чувствует себя значительно лучше. Ранее сообщалось, что народный артист СССР доставлен в больницу в Москве, так как ему стало плохо дома, передают « Дни.ру» . Тамара Михайлова заявила, что Соломин пришел в сознание. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали из-за инсульта. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. «У Юрия Соломина инсульт», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас Соломин чувствует себя значительно лучше. Ранее сообщалось, что народный артист СССР доставлен в больницу в Москве, так как ему стало плохо дома, передают «Дни.ру». Тамара Михайлова заявила, что Соломин пришел в сознание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям