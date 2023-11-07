Директор Малого театра раскрыл причину госпитализации Соломина

Директор Малого театра Михайлова: у худрука Соломина инсульт
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Юрию Соломину диагностировали инсульт Фото:

Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали из-за инсульта. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«У Юрия Соломина инсульт», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас Соломин чувствует себя значительно лучше.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР доставлен в больницу в Москве, так как ему стало плохо дома, передают «Дни.ру». Тамара Михайлова заявила, что Соломин пришел в сознание.

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Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали из-за инсульта. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. «У Юрия Соломина инсульт», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас Соломин чувствует себя значительно лучше. Ранее сообщалось, что народный артист СССР доставлен в больницу в Москве, так как ему стало плохо дома, передают «Дни.ру». Тамара Михайлова заявила, что Соломин пришел в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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