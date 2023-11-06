В Тюменской области спасли двух малышей, оказавшихся на грани смерти

Сотрудники центра медицины катастроф тюменской ОКБ №1 спасли двух маленьких детей от смерти: годовалый малыш выпил чистящее средство, а двухлетняя девочка подавилась и задыхалась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Центр медицины катастроф ОКБ №1 круглосуточно обеспечивает медпомощь в экстренных ситуациях. 3 ноября из Ишима в Тюмень доставили годовалого ребенка с химическим ожогом полости рта и гортани. Малыш выпил моющее жироудаляющее средство», — рассказали URA.RU в депздраве.
Второй случай произошел в ночь с 3 на 4 ноября. Медики экстренно выехали в Верхнюю Тавду, где двухлетняя девочка поперхнулась попкорном и задыхалась. Жизнь малышки спас эндоскопист, вовремя прибывший на место.
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