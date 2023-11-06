06 ноября 2023

В Тюменской области спасли двух малышей, оказавшихся на грани смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, медицина катастроф, скорая помощь
В обоих случаях медики успели вовремя Фото:

Сотрудники центра медицины катастроф тюменской ОКБ №1 спасли двух маленьких детей от смерти: годовалый малыш выпил чистящее средство, а двухлетняя девочка подавилась и задыхалась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Центр медицины катастроф ОКБ №1 круглосуточно обеспечивает медпомощь в экстренных ситуациях. 3 ноября из Ишима в Тюмень доставили годовалого ребенка с химическим ожогом полости рта и гортани. Малыш выпил моющее жироудаляющее средство», — рассказали URA.RU в депздраве.

Второй случай произошел в ночь с 3 на 4 ноября. Медики экстренно выехали в Верхнюю Тавду, где двухлетняя девочка поперхнулась попкорном и задыхалась. Жизнь малышки спас эндоскопист, вовремя прибывший на место.

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Сотрудники центра медицины катастроф тюменской ОКБ №1 спасли двух маленьких детей от смерти: годовалый малыш выпил чистящее средство, а двухлетняя девочка подавилась и задыхалась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Центр медицины катастроф ОКБ №1 круглосуточно обеспечивает медпомощь в экстренных ситуациях. 3 ноября из Ишима в Тюмень доставили годовалого ребенка с химическим ожогом полости рта и гортани. Малыш выпил моющее жироудаляющее средство», — рассказали URA.RU в депздраве. Второй случай произошел в ночь с 3 на 4 ноября. Медики экстренно выехали в Верхнюю Тавду, где двухлетняя девочка поперхнулась попкорном и задыхалась. Жизнь малышки спас эндоскопист, вовремя прибывший на место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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