В Челябинске начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Фото

07 ноября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Монтаж новогодних украшений начался 7 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском сквере имени Чингиза Айтматова 7 ноября начался монтаж новогодних украшений. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Это огромные шары украшают сквер и являются местной фотозоной. В них можно сделать фото внутри и снаружи. Рядом традиционно устанавливают елку», — уточнила URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы начали активно готовиться к Новому году еще в октябре. По сравнению с тем же периодом 2022 года на 64% вырос спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Кроме того, в ресторанах определились с ценами на корпоративы. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей. В Челябинске монтируют новогодние светящиеся шары Надежда А, читатель URA.RU Шарики вновь станут хорошей фотозоной Надежда А. читатель URA.RU

В челябинском сквере имени Чингиза Айтматова 7 ноября начался монтаж новогодних украшений. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Это огромные шары украшают сквер и являются местной фотозоной. В них можно сделать фото внутри и снаружи. Рядом традиционно устанавливают елку», — уточнила URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы начали активно готовиться к Новому году еще в октябре. По сравнению с тем же периодом 2022 года на 64% вырос спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Кроме того, в ресторанах определились с ценами на корпоративы. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей.