В челябинском сквере имени Чингиза Айтматова 7 ноября начался монтаж новогодних украшений. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Это огромные шары украшают сквер и являются местной фотозоной. В них можно сделать фото внутри и снаружи. Рядом традиционно устанавливают елку», — уточнила URA.RU читатель.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы начали активно готовиться к Новому году еще в октябре. По сравнению с тем же периодом 2022 года на 64% вырос спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Кроме того, в ресторанах определились с ценами на корпоративы. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей.
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