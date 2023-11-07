В Челябинске начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Фото

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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, гирлянда, новый год, иллюминация, праздник
Монтаж новогодних украшений начался 7 ноября Фото:

В челябинском сквере имени Чингиза Айтматова 7 ноября начался монтаж новогодних украшений. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Это огромные шары украшают сквер и являются местной фотозоной. В них можно сделать фото внутри и снаружи. Рядом традиционно устанавливают елку», — уточнила URA.RU читатель.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы начали активно готовиться к Новому году еще в октябре. По сравнению с тем же периодом 2022 года на 64% вырос спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Кроме того, в ресторанах определились с ценами на корпоративы. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей.

В Челябинске монтируют новогодние светящиеся шары
В Челябинске монтируют новогодние светящиеся шары
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Шарики вновь станут хорошей фотозоной

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В челябинском сквере имени Чингиза Айтматова 7 ноября начался монтаж новогодних украшений. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Это огромные шары украшают сквер и являются местной фотозоной. В них можно сделать фото внутри и снаружи. Рядом традиционно устанавливают елку», — уточнила URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы начали активно готовиться к Новому году еще в октябре. По сравнению с тем же периодом 2022 года на 64% вырос спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Кроме того, в ресторанах определились с ценами на корпоративы. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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