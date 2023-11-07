Челябинские работодатели готовятся в новогодним корпоративам

В Челябинске при подготовке к Новому году спрос на визажистов вырос на 493%

В преддверии Нового года челябинцев чаще всего интересуют услуги визажистов и ведущих-шоу программ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на специалистов, участвующих в подготовке к новогодним корпоративам, вырос на 64%. Чаще всего заказывают визажистов и ведущих шоу-программ, фото и видеосъемку, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги»,

«В октябре 2023 года спрос на частных специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными стали следующие праздничные услуги: ведущий и программа (+140%), банкеты и кейтеринги (+65%), фото- и видеосъемка (+10%) и макияж (+493%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В Челябинске в 2023 году по сравнению с прошлым годом при организации новогодних праздников заказчики в 2,4 (+140%) чаще стали обращаться за услугами к частным специалистам. Благодаря этому можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств.

В целом по России средняя стоимость услуг ведущего начинается от 2500 тысяч рублей в час, за услуги фотографа в среднем придется отдать от 2000 рублей за вечер, стоимость банкета может начинаться от 1000 рублей на человека и расти в зависимости от количества и разнообразия блюд, цена макияжа по стране в этом году составляет от 1500 рублей, а прически — от 1000 рублей.