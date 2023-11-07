Из России депортировали около 15 тысяч мигрантов в ходе операции МВД

07 ноября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Из 15 тысяч задержанных 447 иностранцев находились в федеральном и международном розыске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе «Нелегал-2023» сотрудники полиции депортировали порядка 15 тысяч иностранцев из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сказала Ирина Волк, ее слова опубликованы на официальном сайте министерства. Из общего количества задержанных иностранцев 447 находились в федеральном и международном розыске. По словам Волк, первый этап операции «Нелегал-2023» проходил еще с 19 по 25 июня, а второй с 2 по 8 октября 2023 года. За два этапа удалось выявить 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Участвовали в операции российские силовые структуры и коллеги из государств, состоящих в ОДКБ. Ранее стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев потребовал ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Он считает, что следить за контролем должны все подразделения полиции.

В ходе «Нелегал-2023» сотрудники полиции депортировали порядка 15 тысяч иностранцев из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сказала Ирина Волк, ее слова опубликованы на официальном сайте министерства. Из общего количества задержанных иностранцев 447 находились в федеральном и международном розыске. По словам Волк, первый этап операции «Нелегал-2023» проходил еще с 19 по 25 июня, а второй с 2 по 8 октября 2023 года. За два этапа удалось выявить 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Участвовали в операции российские силовые структуры и коллеги из государств, состоящих в ОДКБ. Ранее стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев потребовал ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Он считает, что следить за контролем должны все подразделения полиции.