07 ноября 2023

Израиль нанес прямой удар по школе ООН в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Среди беженцев есть погибший Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль нанес прямой удар по школе ООН на севере в секторе Газа, есть жертвы среди палестинских беженцев. Об этом сообщает Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Школа Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглась удару. Инциндент произошел в понедельник. Один беженец убит, еще девять ранены», — говорится в отчете БАПОР.

Организация добавляет, что жертвы удара укрывались в школе. По состоянию 6 ноября в секторе Газа с начала конфликта было убито 89 сотрудников ООН. Ранее во время израильской атаки на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек.

США заставили Израиль усовершенствовать план военных действий в секторе Газа. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тель-Авива разъяснений после ударов по лагерю беженцев Джебалия, а Демпартия США обсуждает проверку прав человека в израильских действиях и меры по его наказанию.

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Израиль нанес прямой удар по школе ООН на севере в секторе Газа, есть жертвы среди палестинских беженцев. Об этом сообщает Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). «Школа Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглась удару. Инциндент произошел в понедельник. Один беженец убит, еще девять ранены», — говорится в отчете БАПОР. Организация добавляет, что жертвы удара укрывались в школе. По состоянию 6 ноября в секторе Газа с начала конфликта было убито 89 сотрудников ООН. Ранее во время израильской атаки на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек. США заставили Израиль усовершенствовать план военных действий в секторе Газа. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тель-Авива разъяснений после ударов по лагерю беженцев Джебалия, а Демпартия США обсуждает проверку прав человека в израильских действиях и меры по его наказанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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