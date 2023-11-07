Израиль нанес прямой удар по школе ООН в секторе Газа

07 ноября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Среди беженцев есть погибший Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль нанес прямой удар по школе ООН на севере в секторе Газа, есть жертвы среди палестинских беженцев. Об этом сообщает Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). «Школа Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглась удару. Инциндент произошел в понедельник. Один беженец убит, еще девять ранены», — говорится в отчете БАПОР . Организация добавляет, что жертвы удара укрывались в школе. По состоянию 6 ноября в секторе Газа с начала конфликта было убито 89 сотрудников ООН. Ранее во время израильской атаки на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек. США заставили Израиль усовершенствовать план военных действий в секторе Газа. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тель-Авива разъяснений после ударов по лагерю беженцев Джебалия, а Демпартия США обсуждает проверку прав человека в израильских действиях и меры по его наказанию.

Израиль нанес прямой удар по школе ООН на севере в секторе Газа, есть жертвы среди палестинских беженцев. Об этом сообщает Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). «Школа Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглась удару. Инциндент произошел в понедельник. Один беженец убит, еще девять ранены», — говорится в отчете БАПОР. Организация добавляет, что жертвы удара укрывались в школе. По состоянию 6 ноября в секторе Газа с начала конфликта было убито 89 сотрудников ООН. Ранее во время израильской атаки на школу в Газе, принадлежащую ООН, погибли более 20 человек. США заставили Израиль усовершенствовать план военных действий в секторе Газа. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тель-Авива разъяснений после ударов по лагерю беженцев Джебалия, а Демпартия США обсуждает проверку прав человека в израильских действиях и меры по его наказанию.