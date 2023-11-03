03 ноября 2023

США усовершенствовали военную операцию Израиля в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Вашингтон помогает Израилю в операции в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Под давлением Вашингтона израильская армия усовершенствовала план военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил сотрудник американской администрации.

«Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. <…> И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план (операции в секторе Газа — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС его слова, прозвучавшие на брифинге для журналистов.

Ранее США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. А в Демпартии США начали обсуждать возможную проверку прав человека в действиях Израиля.

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Под давлением Вашингтона израильская армия усовершенствовала план военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил сотрудник американской администрации. «Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. <…> И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план (операции в секторе Газа — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС его слова, прозвучавшие на брифинге для журналистов. Ранее США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. А в Демпартии США начали обсуждать возможную проверку прав человека в действиях Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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