США усовершенствовали военную операцию Израиля в Газе

Под давлением Вашингтона израильская армия усовершенствовала план военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил сотрудник американской администрации.
«Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. <…> И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план (операции в секторе Газа — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС его слова, прозвучавшие на брифинге для журналистов.
Ранее США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. А в Демпартии США начали обсуждать возможную проверку прав человека в действиях Израиля.
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