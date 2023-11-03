США усовершенствовали военную операцию Израиля в Газе

04 ноября 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Вашингтон помогает Израилю в операции в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Под давлением Вашингтона израильская армия усовершенствовала план военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил сотрудник американской администрации. «Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. <…> И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план (операции в секторе Газа — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС его слова, прозвучавшие на брифинге для журналистов. Ранее США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. А в Демпартии США начали обсуждать возможную проверку прав человека в действиях Израиля.

Под давлением Вашингтона израильская армия усовершенствовала план военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил сотрудник американской администрации. «Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. <…> И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план (операции в секторе Газа — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС его слова, прозвучавшие на брифинге для журналистов. Ранее США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. А в Демпартии США начали обсуждать возможную проверку прав человека в действиях Израиля.