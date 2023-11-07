07 ноября 2023

В деле о гибели помощника Залужного появилась новая статья

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
К делу о подрыве помощника Валерия Залужного добавили еще одну статью Фото:
новость из сюжета
Помощник Залужного погиб от разрыва гранаты

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины добавило статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщили представители ГБР.

«К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения. До этого статьи было две», — пишет telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в ГБР Украины.

Инцидент произошел ночью 6 ноября. Геннадий Частяков вернулся домой с подарками на свой день рождения, в одном из которых находились боевые гранаты. Частяков выдернул кольцо из боеприпаса, из-за чего и погиб. Также пострадали его 13-летний сын и 11-летняя дочь. Советник МВД Украины Марьяна Рева уверена, что помощник Залужного был проинформирован о боевых гранатах, однако все равно подорвался. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины добавило статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщили представители ГБР. «К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения. До этого статьи было две», — пишет telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в ГБР Украины. Инцидент произошел ночью 6 ноября. Геннадий Частяков вернулся домой с подарками на свой день рождения, в одном из которых находились боевые гранаты. Частяков выдернул кольцо из боеприпаса, из-за чего и погиб. Также пострадали его 13-летний сын и 11-летняя дочь. Советник МВД Украины Марьяна Рева уверена, что помощник Залужного был проинформирован о боевых гранатах, однако все равно подорвался. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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