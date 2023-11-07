В деле о гибели помощника Залужного появилась новая статья

07 ноября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

К делу о подрыве помощника Валерия Залужного добавили еще одну статью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Помощник Залужного погиб от разрыва гранаты Государственное бюро расследований (ГБР) Украины добавило статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщили представители ГБР. «К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения. До этого статьи было две», — пишет telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в ГБР Украины. Инцидент произошел ночью 6 ноября. Геннадий Частяков вернулся домой с подарками на свой день рождения, в одном из которых находились боевые гранаты. Частяков выдернул кольцо из боеприпаса, из-за чего и погиб. Также пострадали его 13-летний сын и 11-летняя дочь. Советник МВД Украины Марьяна Рева уверена, что помощник Залужного был проинформирован о боевых гранатах, однако все равно подорвался. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины добавило статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщили представители ГБР. «К статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения. До этого статьи было две», — пишет telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в ГБР Украины. Инцидент произошел ночью 6 ноября. Геннадий Частяков вернулся домой с подарками на свой день рождения, в одном из которых находились боевые гранаты. Частяков выдернул кольцо из боеприпаса, из-за чего и погиб. Также пострадали его 13-летний сын и 11-летняя дочь. Советник МВД Украины Марьяна Рева уверена, что помощник Залужного был проинформирован о боевых гранатах, однако все равно подорвался. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.