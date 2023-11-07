МВД Украины: помощник Залужного знал, что гранаты боевые, но все равно взорвался

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков знал, что ему подарили боевые гранаты, однако все равно подорвался. Об этом рассказала советник МВД Украины Марьяна Рева.
«Возможный подозреваемый говорит, что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший», — заявила Марьяна Рева в эфире всеукраинского телемарафона, который шел на youtube-канале «ТСН». Рева подчеркнула, что внутри коробки с презентом находились шесть гранат и бутылка крепкого алкоголя.
Советник МВД Украины не стала комментировать информацию, что Частяков перепутал гранату с алкоголем. Ранее о такой версии говорил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники.
Инцидент произошел ночью 6 ноября. Помощник главкома ВСУ погиб у себя дома, получив подарок. Пострадал его 13-летний сын, он госпитализирован. При этом советник главы ДНР Ян Гагин уверен, что это событие — сигнал самому Залужному, который послал президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT. Обе персоны не могут договориться насчет конца контрнаступления.
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