Россияне поставили новый рекорд по объему кредитов

Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей. Это следует из данных Центробанка.
«Долги населения растут. В сентябре банки выдали рекордное количество кредитов на сумму 101,2 трлн рублей. Из них займы физлицам составили 30,7 трлн. Большая часть этих заемных средств пришлась на ипотеку», — пишут «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ.
На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании отмечается перегрев. Риски для финансового рынка содержаться в ипотечном сегменте, считают в Банке России.
Ранее стало известно, что банки предложили россиянам кредиты покрупнее из-за инфляции. Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей.
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