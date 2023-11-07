07 ноября 2023

Россияне поставили новый рекорд по объему кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кредиты бизнесу достигли 70,5 трлн рублей Фото:

Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей. Это следует из данных Центробанка.

«Долги населения растут. В сентябре банки выдали рекордное количество кредитов на сумму 101,2 трлн рублей. Из них займы физлицам составили 30,7 трлн. Большая часть этих заемных средств пришлась на ипотеку», — пишут «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ.

На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании отмечается перегрев. Риски для финансового рынка содержаться в ипотечном сегменте, считают в Банке России.

Ранее стало известно, что банки предложили россиянам кредиты покрупнее из-за инфляции. Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей.

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Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей. Это следует из данных Центробанка. «Долги населения растут. В сентябре банки выдали рекордное количество кредитов на сумму 101,2 трлн рублей. Из них займы физлицам составили 30,7 трлн. Большая часть этих заемных средств пришлась на ипотеку», — пишут «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ. На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании отмечается перегрев. Риски для финансового рынка содержаться в ипотечном сегменте, считают в Банке России. Ранее стало известно, что банки предложили россиянам кредиты покрупнее из-за инфляции. Лимит по кредитным картам к концу сентября оказался почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одобряемые суммы достигли 106,2 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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