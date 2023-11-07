ООН согласилась провести заседание о «Северных потоках» по просьбе РФ

08 ноября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Запад не спешит искать виновников диверсии Фото: Danish Defence Совет безопасности ООН проведет 8 ноября заседание по диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявили в постоянном представительстве Бразилии при ООН. «Заседание по подрывам на „Северных потоках“ будет закрытым. На его проведении настаивала Россия», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в бразильском постпредстве. Обсуждение состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине. Оно также инициированное РФ из-за ударов киевских властей по мирному населению Донецка. Ранее Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках». По его словам, без поддержки на государственному уровне взорвать газопроводы невозможно, так как для подобной операции необходимы технологии «специально подготовленных людей». После заявлений российского лидера в правительстве ФРГ предложили назначить награду за информацию, которая поможет раскрыть диверсию на «Северных потоках». Как сообщает телеканал «Царьград», суд в Польше ранее принял решение об отмене многомиллиардных штрафов в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по газопроводу «Северный поток-2».

Совет безопасности ООН проведет 8 ноября заседание по диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявили в постоянном представительстве Бразилии при ООН. «Заседание по подрывам на „Северных потоках“ будет закрытым. На его проведении настаивала Россия», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в бразильском постпредстве. Обсуждение состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине. Оно также инициированное РФ из-за ударов киевских властей по мирному населению Донецка. Ранее Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках». По его словам, без поддержки на государственному уровне взорвать газопроводы невозможно, так как для подобной операции необходимы технологии «специально подготовленных людей». После заявлений российского лидера в правительстве ФРГ предложили назначить награду за информацию, которая поможет раскрыть диверсию на «Северных потоках». Как сообщает телеканал «Царьград», суд в Польше ранее принял решение об отмене многомиллиардных штрафов в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по газопроводу «Северный поток-2».