07 ноября 2023

Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, бортпроводники, борт самолета
Авиаперевозчики не хотят пускать на борт хулиганов и курящих Фото:

Российские авиакомпании выступили с предложением объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков, а также расширить список нарушений, за которые дебоширов не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение в Минтранс отправила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложением „Аэрофлота“ расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах», — ознакомился «Коммерсант» с предложением авиаперевозчиков.

Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке до трех лет и предоставить к нему доступ туроператов, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Проект «Аэрофлота» поддержали такие авиакомпании как S7, «Уральские авиалинии», Utair.

Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон. Также часть перевозчиков обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выделения средств на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год.

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Российские авиакомпании выступили с предложением объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков, а также расширить список нарушений, за которые дебоширов не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение в Минтранс отправила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложением „Аэрофлота“ расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах», — ознакомился «Коммерсант» с предложением авиаперевозчиков. Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке до трех лет и предоставить к нему доступ туроператов, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Проект «Аэрофлота» поддержали такие авиакомпании как S7, «Уральские авиалинии», Utair. Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон. Также часть перевозчиков обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выделения средств на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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