Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

Российские авиакомпании выступили с предложением объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков, а также расширить список нарушений, за которые дебоширов не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение в Минтранс отправила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
«Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложением „Аэрофлота“ расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах», — ознакомился «
Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке до трех лет и предоставить к нему доступ туроператов, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Проект «Аэрофлота» поддержали такие авиакомпании как S7, «Уральские авиалинии», Utair.
Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон. Также часть перевозчиков обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выделения средств на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год.
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