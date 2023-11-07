Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

08 ноября 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Авиаперевозчики не хотят пускать на борт хулиганов и курящих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские авиакомпании выступили с предложением объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков, а также расширить список нарушений, за которые дебоширов не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение в Минтранс отправила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложением „Аэрофлота“ расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах», — ознакомился « Коммерсант » с предложением авиаперевозчиков. Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке до трех лет и предоставить к нему доступ туроператов, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Проект «Аэрофлота» поддержали такие авиакомпании как S7, «Уральские авиалинии», Utair. Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон. Также часть перевозчиков обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выделения средств на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские авиакомпании выступили с предложением объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков, а также расширить список нарушений, за которые дебоширов не будут пускать на борт самолета. Соответствующее обращение в Минтранс отправила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс предложением „Аэрофлота“ расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах», — ознакомился «Коммерсант» с предложением авиаперевозчиков. Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке до трех лет и предоставить к нему доступ туроператов, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Проект «Аэрофлота» поддержали такие авиакомпании как S7, «Уральские авиалинии», Utair. Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон. Также часть перевозчиков обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выделения средств на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год.