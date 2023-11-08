В МО РФ рассказали о панике ВСУ от российской авиации

Минобороны РФ: ВСУ в панике бросают технику, когда слышат шум российской авиации

08 ноября 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

ВС РФ активно используют авиацию против украинских сил Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают технику и эвакуируются сразу, как слышат шум российской авиации. Об этом рассказал командир звена армейской авиации с позывным «Леший». «Как только [ВСУ] слышат шум авиации, с той стороны начинается движение, прячутся, вплоть до того, что бросают технику», — рассказал «Леший». Его сообщение передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Российский военный рассказал, что авиация работает круглосуточно. ВС РФ наносят удары при помощи управляемых и неуправляемых ракет. При помощи ракетных ударов солдаты успешно поражают опорные пункты украинских бойцов, уничтожают их бронированную технику и мешают передислокации. На Украине признают факт потери своих солдат от российских ракет. Источник, приближенный к российской армии, ранее заявлял о том, что российские военнослужащие применили на Украине зенитные ракеты С-400 «Триумф».

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают технику и эвакуируются сразу, как слышат шум российской авиации. Об этом рассказал командир звена армейской авиации с позывным «Леший». «Как только [ВСУ] слышат шум авиации, с той стороны начинается движение, прячутся, вплоть до того, что бросают технику», — рассказал «Леший». Его сообщение передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Российский военный рассказал, что авиация работает круглосуточно. ВС РФ наносят удары при помощи управляемых и неуправляемых ракет. При помощи ракетных ударов солдаты успешно поражают опорные пункты украинских бойцов, уничтожают их бронированную технику и мешают передислокации. На Украине признают факт потери своих солдат от российских ракет. Источник, приближенный к российской армии, ранее заявлял о том, что российские военнослужащие применили на Украине зенитные ракеты С-400 «Триумф».