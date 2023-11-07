07 ноября 2023

Пермского подростка, который поджег школьницу, признали вменяемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Расследование уголовного дела продолжается Фото:

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего пермского подростка, который летом 2023 года поджег свою подругу в поселке Октябрьском. Школьница позже скончалась от полученных травм в больнице. Подозреваемого поместили в СИЗО.

«Недавно он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам этой экспертизы подросток был признан вменяемым», — сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник.

16-летняя школьница была обнаружена машинистом поезда ранним утром 8 июля. Она была еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Девушка провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на кладбище в соседнем поселке. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Он был задержан и помещен в СИЗО.

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Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего пермского подростка, который летом 2023 года поджег свою подругу в поселке Октябрьском. Школьница позже скончалась от полученных травм в больнице. Подозреваемого поместили в СИЗО. «Недавно он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам этой экспертизы подросток был признан вменяемым», — сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник. 16-летняя школьница была обнаружена машинистом поезда ранним утром 8 июля. Она была еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Девушка провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на кладбище в соседнем поселке. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Он был задержан и помещен в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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