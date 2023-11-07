Пермского подростка, который поджег школьницу, признали вменяемым

08 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего пермского подростка, который летом 2023 года поджег свою подругу в поселке Октябрьском. Школьница позже скончалась от полученных травм в больнице. Подозреваемого поместили в СИЗО. «Недавно он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам этой экспертизы подросток был признан вменяемым», — сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник. 16-летняя школьница была обнаружена машинистом поезда ранним утром 8 июля. Она была еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Девушка провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на кладбище в соседнем поселке. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Он был задержан и помещен в СИЗО.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего пермского подростка, который летом 2023 года поджег свою подругу в поселке Октябрьском. Школьница позже скончалась от полученных травм в больнице. Подозреваемого поместили в СИЗО. «Недавно он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам этой экспертизы подросток был признан вменяемым», — сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник. 16-летняя школьница была обнаружена машинистом поезда ранним утром 8 июля. Она была еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Девушка провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на кладбище в соседнем поселке. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Он был задержан и помещен в СИЗО.