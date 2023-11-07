07 ноября 2023

В Челябинской области закончился пожароопасный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные в Южно-Уральском государственном университете. Челябинск, пожарная машина, узкий проезд, дворовой проезд
Официально пожароопасный сезон в регионе завершится 10 ноября Фото:

В Челябинской области пожароопасный сезон будет официально завершен с 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.

«Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов.

Пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Подготовка к особому режиму началась 27 марта. В середине апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге сообщил, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.

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В Челябинской области пожароопасный сезон будет официально завершен с 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер. «Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов. Пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Подготовка к особому режиму началась 27 марта. В середине апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге сообщил, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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