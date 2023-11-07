В Челябинской области закончился пожароопасный сезон

В Челябинской области пожароопасный сезон будет официально завершен с 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.
«Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов.
Пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Подготовка к особому режиму началась 27 марта. В середине апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге сообщил, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.
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