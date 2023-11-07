В Челябинской области закончился пожароопасный сезон

08 ноября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Официально пожароопасный сезон в регионе завершится 10 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области пожароопасный сезон будет официально завершен с 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер. «Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов. Пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Подготовка к особому режиму началась 27 марта. В середине апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге сообщил, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.

В Челябинской области пожароопасный сезон будет официально завершен с 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер. «Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов. Пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Подготовка к особому режиму началась 27 марта. В середине апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге сообщил, что в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.