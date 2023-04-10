В Челябинской области самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО

В Челябинской области введен четвертый класс пожарной опасности Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. С начала пожароопасного сезона в области произошло 73 лесных пожара на площади 684 га, сообщил 10 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге, проведенном холдингом «Гранада Пресс».

«Среди регионов УрФО в Челябинской области сложилась самая сложная ситуация с пожарами. С начала пожароопасного периода за 11 дней произошло 73 лесных пожара на площади 684 га. В регионе введен четвертый класс пожарной опасности. В восьми муниципалитетах действует особый противопожарный режим: Катав-Ивановском, Троицком, Аргаяшском, Нагайбакском, Сосновском, Кунашакском районах, Миассе и Чебаркуле», — сообщил Нигматуллин.

По данным и. о. начальника ГУ лесами, по количеству лесных пожаров лидирует Аргаяшский район с 13 пожарами. По семь пожаров произошло в Катав-Ивановском, Сосновском районах и Чебаркуле. Шесть возгораний было в Красноармейском и Каслинском районах.

В настоящий момент огнеборцы локализуют пожар в Кунашакском районе рядом с селом Аширово. Работы осложняются из-за болотистой местности.