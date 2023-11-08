Жительницу Кургана задержали в Кольцово с древней иконой и крестом 08 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 + Ценности нашли при досмотре багажа перед посадкой в самолет Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Кургана задержали при попытке вывезти в Дубай через екатеринбургский аэропорт Кольцово старинную икону и крест. Раритеты нашли таможенники во время досмотра багажа. «При досмотре багажа жительницы Кургана на рентгенустановке инспекторы обнаружили литой крест „Распятие Христово“ и четырехстворчатую икону-складень „Двунадесятые праздники“. Экспертиза установила, что крест весом 1,2 кг изготовлен во второй половине XIX века из медно-цинкового сплава. К этому же периоду относится и 1,5-килограммовая икона», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По заключению экспертов, предметы являются культурными ценностями. Вывоз подобных реликвий возможен только при наличии разрешения Минкультуры РФ с обязательным оформлением таможенной декларации. Разрешительных документов для вывоза в Дубай владелицы иконы и креста не оказалось. Ей грозит штраф до двукратного размера от стоимости товаров. Жительницу Кургана задержали при попытке вывезти в Дубай через екатеринбургский аэропорт Кольцово старинную икону и крест. Раритеты нашли таможенники во время досмотра багажа. «При досмотре багажа жительницы Кургана на рентгенустановке инспекторы обнаружили литой крест „Распятие Христово“ и четырехстворчатую икону-складень „Двунадесятые праздники“. Экспертиза установила, что крест весом 1,2 кг изготовлен во второй половине XIX века из медно-цинкового сплава. К этому же периоду относится и 1,5-килограммовая икона», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По заключению экспертов, предметы являются культурными ценностями. Вывоз подобных реликвий возможен только при наличии разрешения Минкультуры РФ с обязательным оформлением таможенной декларации. Разрешительных документов для вывоза в Дубай владелицы иконы и креста не оказалось. Ей грозит штраф до двукратного размера от стоимости товаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям