Тюменка выступила против платы женщинам за отказ от аборта

Депутат ГД из Тюменской области раскритиковала идею платить за отказ от аборта

По словам тюменки, мужчины не понимают решившихся на аборт женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) раскритиковала идею платить женщинам за отказа от аборта. По словам тюменки, мужчины не понимают решившихся на аборт женщин. Об этом Горячева написала в своем telegram-канале.

«Иногда я в шоке от предложений коллег. <…> Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги: это защита прав ребенка, это места в детских садах и школах, это хорошая медицина. За сколько денег коллега предлагает „продать“ эти тревоги? Это явно не 10 и не 100 тысяч рублей», — написала тюменка в своем telegram-канале.

Также Горячева добавила, что необходимо обеспечить уже родившихся детей. Она отметила инициативу ввести неснижаемый порог алиментов и разделить сумму прожиточного минимума между родителями. А в случаях, когда родители не могут платить, предусмотреть поддержку государства.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил поощрять женщин, которые отказались от аборта. По его словам, государство должно забрать на попечение ребенка, если гражданка решилась на прерывание беременности. Ранее Горячева уже критиковала идею запрета абортов. Она утверждала, что властям нужно работать с причинами, которые толкают женщин на аборт.