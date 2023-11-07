На «курганской Рублевке» открыли два новых медпункта

Новые ФАПы обеспечат медицинскую помощь для 3000 местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Введенское Кетовского муниципального округа Курганской области (так называемая «курганская Рублевка») построили два новых фельдшерско-акушерских пункта, которые обеспечат медицинскую помощь для 3000 местных жителей. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова, в поселке Введенское построили сразу два модульных ФАПа. Их расположили по обе стороны железной дороги для удобства и комфорта почти 3000 жителей населенного пункта, чтобы при обращении за медицинской помощью им не приходилось каждый раз преодолевать препятствие в виде железной дороги», — сообщает telegram-канал «Курганская область официально». Каждый из пунктов имеет площадь 85 квадратных метров и оборудован современной медтехникой. На строительство медпунктов было потрачено свыше 9 миллионов рублей.

При поддержке и контроле губернатора Шумкова регулярно финансируются проекты по ремонту медицинских учреждений. Так, месяцами ранее, завершился ремонт операционного блока в областной детской больнице им. Красного креста, на который было выделено более 50 млн рублей. Также глава региона проводит встречи с гражданами. На одной из них он пообещал выдать премию фельдшеру, после завершения работ по установке ФАПа.