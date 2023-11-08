В Госдуме хотят запретить пиво в кегах

08 ноября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Бийсултан Хамзаев предложил запретить алкоголь в кегах с целью безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуме предложили запретить полную продажу алкоголя в кегах (пластиковая или металлическая конструкция объемом 10, 15, 20 или 30 литров — прим. URA.RU). С соответствующей инициативой выступил депутат Бийсултан Хамзаев. «Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах», — подчеркнул Бийсултан Хамзаев, передает РИА Новости. По его мнению, продажа алкоголя в такой форме позволяет распространять в стране контрфактную продукцию. Он отметил, что невозможно посчитать, сколько алкоголя в кегах «приходит» в кафе и рестораны, сколько и в какой форме его потом реализуется — в розницу или в заведениях общепита. Хамзаев заявил, что продажа такого алкоголя в России не контролируется совсем. До этого Хамзаев предлагал запретить продавать алкоголь ночью. Правительство РФ поручило возобновить проверки компаний, торгующим спиртным по ночам.

В Госдуме предложили запретить полную продажу алкоголя в кегах (пластиковая или металлическая конструкция объемом 10, 15, 20 или 30 литров — прим. URA.RU). С соответствующей инициативой выступил депутат Бийсултан Хамзаев. «Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах», — подчеркнул Бийсултан Хамзаев, передает РИА Новости. По его мнению, продажа алкоголя в такой форме позволяет распространять в стране контрфактную продукцию. Он отметил, что невозможно посчитать, сколько алкоголя в кегах «приходит» в кафе и рестораны, сколько и в какой форме его потом реализуется — в розницу или в заведениях общепита. Хамзаев заявил, что продажа такого алкоголя в России не контролируется совсем. До этого Хамзаев предлагал запретить продавать алкоголь ночью. Правительство РФ поручило возобновить проверки компаний, торгующим спиртным по ночам.