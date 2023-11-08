В Госдуме хотят запретить пиво в кегах

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Клипарт. Магнитогорск, пиво, алкоголь, разливное пиво, кеги
Бийсултан Хамзаев предложил запретить алкоголь в кегах с целью безопасности Фото:

В Госдуме предложили запретить полную продажу алкоголя в кегах (пластиковая или металлическая конструкция объемом 10, 15, 20 или 30 литров — прим. URA.RU). С соответствующей инициативой выступил депутат Бийсултан Хамзаев.

«Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах», — подчеркнул Бийсултан Хамзаев, передает РИА Новости. По его мнению, продажа алкоголя в такой форме позволяет распространять в стране контрфактную продукцию. Он отметил, что невозможно посчитать, сколько алкоголя в кегах «приходит» в кафе и рестораны, сколько и в какой форме его потом реализуется — в розницу или в заведениях общепита. Хамзаев заявил, что продажа такого алкоголя в России не контролируется совсем.

До этого Хамзаев предлагал запретить продавать алкоголь ночью. Правительство РФ поручило возобновить проверки компаний, торгующим спиртным по ночам.

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В Госдуме предложили запретить полную продажу алкоголя в кегах (пластиковая или металлическая конструкция объемом 10, 15, 20 или 30 литров — прим. URA.RU). С соответствующей инициативой выступил депутат Бийсултан Хамзаев. «Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах», — подчеркнул Бийсултан Хамзаев, передает РИА Новости. По его мнению, продажа алкоголя в такой форме позволяет распространять в стране контрфактную продукцию. Он отметил, что невозможно посчитать, сколько алкоголя в кегах «приходит» в кафе и рестораны, сколько и в какой форме его потом реализуется — в розницу или в заведениях общепита. Хамзаев заявил, что продажа такого алкоголя в России не контролируется совсем. До этого Хамзаев предлагал запретить продавать алкоголь ночью. Правительство РФ поручило возобновить проверки компаний, торгующим спиртным по ночам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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