Появились новые подробности уголовного дела замглавы МВД Дагестана

Замглавы МВД Дагестана обвинен в получении взятки и превышении полномочий
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Следствие обвинило Руфата Исмаилова в превышении полномочий Фото:

Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда города Москвы.

«Исмаилову и [замначальника следственного управления МВД Далгату] Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — два эпизода и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности », — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что следствие запросило их арест до 2 января 2024 года.

Ранее стало известно о задержании Исмаилова. Позже сообщалось, что против него возбудили уголовное дело по подозрению во взятке, передает RT. Также Следком Дагестана возбудил дело в отношении Абдулгапурова.

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Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда города Москвы. «Исмаилову и [замначальника следственного управления МВД Далгату] Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — два эпизода и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности », — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что следствие запросило их арест до 2 января 2024 года. Ранее стало известно о задержании Исмаилова. Позже сообщалось, что против него возбудили уголовное дело по подозрению во взятке, передает RT. Также Следком Дагестана возбудил дело в отношении Абдулгапурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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