Появились новые подробности уголовного дела замглавы МВД Дагестана

Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда города Москвы.
«Исмаилову и [замначальника следственного управления МВД Далгату] Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — два эпизода и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности », — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что следствие запросило их арест до 2 января 2024 года.
Ранее стало известно о задержании Исмаилова. Позже сообщалось, что против него возбудили уголовное дело по подозрению во взятке, передает RT. Также Следком Дагестана возбудил дело в отношении Абдулгапурова.
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