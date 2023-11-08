Появились новые подробности уголовного дела замглавы МВД Дагестана

Замглавы МВД Дагестана обвинен в получении взятки и превышении полномочий

08 ноября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Следствие обвинило Руфата Исмаилова в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда города Москвы. «Исмаилову и [замначальника следственного управления МВД Далгату] Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — два эпизода и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности », — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что следствие запросило их арест до 2 января 2024 года. Ранее стало известно о задержании Исмаилова. Позже сообщалось, что против него возбудили уголовное дело по подозрению во взятке, передает RT. Также Следком Дагестана возбудил дело в отношении Абдулгапурова.

Заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда города Москвы. «Исмаилову и [замначальника следственного управления МВД Далгату] Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — два эпизода и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности », — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что следствие запросило их арест до 2 января 2024 года. Ранее стало известно о задержании Исмаилова. Позже сообщалось, что против него возбудили уголовное дело по подозрению во взятке, передает RT. Также Следком Дагестана возбудил дело в отношении Абдулгапурова.