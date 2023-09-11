Челябинский губернатор Текслер наградил миллиардера из списка Forbes Струкова

Золотопромышленник Константин Струков получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«За большой личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли и активную законотворческую и общественную деятельность наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Струкова Константина Ивановича — президента ООО «Управляющая компания ЮГК. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного 11 сентября на интернет-портале правовой информации.
Депутат заксобрания Челябинской области, владелец «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков в мае вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.