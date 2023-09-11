11 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер наградил миллиардера из списка Forbes Струкова

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер наградил за заслуги перед областью золотодобытчика Фото:

Золотопромышленник Константин Струков получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«За большой личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли и активную законотворческую и общественную деятельность наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Струкова Константина Ивановича — президента ООО «Управляющая компания ЮГК. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного 11 сентября на интернет-портале правовой информации.

Депутат заксобрания Челябинской области, владелец «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков в мае вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США.

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Золотопромышленник Константин Струков получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «За большой личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли и активную законотворческую и общественную деятельность наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Струкова Константина Ивановича — президента ООО «Управляющая компания ЮГК. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного 11 сентября на интернет-портале правовой информации. Депутат заксобрания Челябинской области, владелец «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков в мае вошел в рейтинг Forbes вместе с тремя другими бизнесменами Челябинской области. В топ включили имена предпринимателей, имеющих состояние больше миллиарда долларов США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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