Пугачева записала новый альбом в России 08 ноября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 + Алла Пугачева может презентовать свой новый альбом в Дубае Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская артистка Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «По старой дружбе основатель студии Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. Успели поработать над тремя абсолютно новыми треками для свежего ЕР», — сообщил источник telegram-канала. Отмечается, что Алла Пугачева записывала свой альбом в тверской студии звукозаписи «Салам». Артистка заявила, что не хотела записывать альбом в Москве из-за скандалов, связанных с ее семьей. По данным telegram-канала, Пугачева может презентовать новые композиции в Дубае. Ожидается, что там певица планирует сольный концерт. Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Певица вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают « Дни.ру» . Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. Российская артистка Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «По старой дружбе основатель студии Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. Успели поработать над тремя абсолютно новыми треками для свежего ЕР», — сообщил источник telegram-канала. Отмечается, что Алла Пугачева записывала свой альбом в тверской студии звукозаписи «Салам». Артистка заявила, что не хотела записывать альбом в Москве из-за скандалов, связанных с ее семьей. По данным telegram-канала, Пугачева может презентовать новые композиции в Дубае. Ожидается, что там певица планирует сольный концерт. Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Певица вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям