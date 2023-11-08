Пугачева записала новый альбом в России

Российская артистка Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«По старой дружбе основатель студии Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. Успели поработать над тремя абсолютно новыми треками для свежего ЕР», — сообщил источник telegram-канала. Отмечается, что Алла Пугачева записывала свой альбом в тверской студии звукозаписи «Салам».
Артистка заявила, что не хотела записывать альбом в Москве из-за скандалов, связанных с ее семьей. По данным telegram-канала, Пугачева может презентовать новые композиции в Дубае. Ожидается, что там певица планирует сольный концерт.
Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Певица вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.