Пугачева записала новый альбом в России

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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Алла Пугачева может презентовать свой новый альбом в Дубае Фото:

Российская артистка Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«По старой дружбе основатель студии Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. Успели поработать над тремя абсолютно новыми треками для свежего ЕР», — сообщил источник telegram-канала. Отмечается, что Алла Пугачева записывала свой альбом в тверской студии звукозаписи «Салам».

Артистка заявила, что не хотела записывать альбом в Москве из-за скандалов, связанных с ее семьей. По данным telegram-канала, Пугачева может презентовать новые композиции в Дубае. Ожидается, что там певица планирует сольный концерт.

Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Певица вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников.

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Российская артистка Алла Пугачева тайно записала новый альбом в РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «По старой дружбе основатель студии Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. Успели поработать над тремя абсолютно новыми треками для свежего ЕР», — сообщил источник telegram-канала. Отмечается, что Алла Пугачева записывала свой альбом в тверской студии звукозаписи «Салам». Артистка заявила, что не хотела записывать альбом в Москве из-за скандалов, связанных с ее семьей. По данным telegram-канала, Пугачева может презентовать новые композиции в Дубае. Ожидается, что там певица планирует сольный концерт. Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Певица вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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