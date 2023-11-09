Копейские заключенные шьют нательное белье сотрудникам УФСИН ЛНР

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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, колония, тюрьма, исправительная колония, место заключения, зэки, пошивочный цех, фку ик12, работа для заключенных
Сумма двух контрактов на изготовление швейных изделий превышает четыре миллиона рублей Фото:

Заключенные колонии №1 Копейска (Челябинская область) шьют нижнее белье для сотрудников УФСИН Луганской народной республики. Это следует из базы данных сервиса СБИС.

«Поставщик обязуется изготовить и передать грузополучателю белье трикотажное мужское (кальсоны, фуфайка с длинным рукавом) нательное хлопчатобумажное — 2171 комплект, ремень брючный — 694 штуки, ремень поясной для сотрудников УИС — 967 штук, перчатки полушерстяные — 1175 пар. Цена контракта составляет 3 333 714 (три миллиона триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей», — говорится в контракте, заключенном между колонией №1 и УФСИН по Луганской народной республике.

Еще один контракт между теми же контрагентами предусматривает производство продукции для спецконтингента луганского УФСИН. Для них копейские заключенные изготовят носки хлопчатобумажные — 4176 пар, носки полушерстяные — 2475 пар, а также 252 шапки для осужденных женщин. Сумма этого контракта — 673210 рублей.

Таким образом, всего копейские заключенные изготовят продукции для Луганска на четыре миллиона рублей. Срок исполнения обоих контрактов — 25 декабря 2023 года.

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Заключенные колонии №1 Копейска (Челябинская область) шьют нижнее белье для сотрудников УФСИН Луганской народной республики. Это следует из базы данных сервиса СБИС. «Поставщик обязуется изготовить и передать грузополучателю белье трикотажное мужское (кальсоны, фуфайка с длинным рукавом) нательное хлопчатобумажное — 2171 комплект, ремень брючный — 694 штуки, ремень поясной для сотрудников УИС — 967 штук, перчатки полушерстяные — 1175 пар. Цена контракта составляет 3 333 714 (три миллиона триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей», — говорится в контракте, заключенном между колонией №1 и УФСИН по Луганской народной республике. Еще один контракт между теми же контрагентами предусматривает производство продукции для спецконтингента луганского УФСИН. Для них копейские заключенные изготовят носки хлопчатобумажные — 4176 пар, носки полушерстяные — 2475 пар, а также 252 шапки для осужденных женщин. Сумма этого контракта — 673210 рублей. Таким образом, всего копейские заключенные изготовят продукции для Луганска на четыре миллиона рублей. Срок исполнения обоих контрактов — 25 декабря 2023 года.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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