Курганские власти озвучили результаты анализов новых «зомби-косуль»

У новых курганских «зомби-косуль» не нашли заразных болезней

У «зомби-косуль» из Далматовского округа не нашли заразных болезней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана раскрыли информацию о результатах анализов, которые взяли у сибирских косуль. В пробах эксперты не нашли заразных болезней. Ранее в лесу Далматовского округа жители заметили косуль, которые имели мутные глаза и заторможенную реакцию. О результатах экспертизы корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов Курганской области.

«В октябре 2023 года в Курганской области зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули. При выявлении случаев заболевания отбираются пробы на наличие инфекционных заболеваний. По итогам проведенных исследований заразных болезней не выявлено», — рассказали URA.RU чиновники.

Сообщается, что заболевание с похожими симптомами у других животных не зарегистрировано. Эксперты также взяли пробы почвы, растений и воды с мест, где были обнаружены «зомби-косули», чтобы проверить наличие запрещенных пестицидов. Результат анализов будет озвучен Курганской ветеринарной лабораторией через две недели. «Охотпользователям даны указания о проведении рейдов с целью выявления случаев смерти и заболеваний животных», — пояснили в департаменте.

Случаи заболевания сибирских косуль были зарегистрированы осенью 2022 года. Тогда пробы для анализов были отправлены в лабораторию в городе Владимир. Позднее эксперты сообщили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс.

Ранее URA.RU писало, что в Далматовском округе жители столкнулись с «зомби-косулями». У животных заметили заторможенную реакцию и мутный взгляд, а также опухоли на морде и туловище. Предварительной причиной назвали ядохимикаты, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры.