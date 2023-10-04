04 октября 2023

Курганские власти озвучили результаты анализов новых «зомби-косуль»

У новых курганских «зомби-косуль» не нашли заразных болезней
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
У «зомби-косуль» из Далматовского округа не нашли заразных болезней Фото:

Власти Кургана раскрыли информацию о результатах анализов, которые взяли у сибирских косуль. В пробах эксперты не нашли заразных болезней. Ранее в лесу Далматовского округа жители заметили косуль, которые имели мутные глаза и заторможенную реакцию. О результатах экспертизы корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов Курганской области.

«В октябре 2023 года в Курганской области зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули. При выявлении случаев заболевания отбираются пробы на наличие инфекционных заболеваний. По итогам проведенных исследований заразных болезней не выявлено», — рассказали URA.RU чиновники.

Сообщается, что заболевание с похожими симптомами у других животных не зарегистрировано. Эксперты также взяли пробы почвы, растений и воды с мест, где были обнаружены «зомби-косули», чтобы проверить наличие запрещенных пестицидов. Результат анализов будет озвучен Курганской ветеринарной лабораторией через две недели. «Охотпользователям даны указания о проведении рейдов с целью выявления случаев смерти и заболеваний животных», — пояснили в департаменте.

Случаи заболевания сибирских косуль были зарегистрированы осенью 2022 года. Тогда пробы для анализов были отправлены в лабораторию в городе Владимир. Позднее эксперты сообщили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс.

Ранее URA.RU писало, что в Далматовском округе жители столкнулись с «зомби-косулями». У животных заметили заторможенную реакцию и мутный взгляд, а также опухоли на морде и туловище. Предварительной причиной назвали ядохимикаты, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры.

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Власти Кургана раскрыли информацию о результатах анализов, которые взяли у сибирских косуль. В пробах эксперты не нашли заразных болезней. Ранее в лесу Далматовского округа жители заметили косуль, которые имели мутные глаза и заторможенную реакцию. О результатах экспертизы корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов Курганской области. «В октябре 2023 года в Курганской области зафиксированы единичные случаи заболеваний сибирской косули. При выявлении случаев заболевания отбираются пробы на наличие инфекционных заболеваний. По итогам проведенных исследований заразных болезней не выявлено», — рассказали URA.RU чиновники. Сообщается, что заболевание с похожими симптомами у других животных не зарегистрировано. Эксперты также взяли пробы почвы, растений и воды с мест, где были обнаружены «зомби-косули», чтобы проверить наличие запрещенных пестицидов. Результат анализов будет озвучен Курганской ветеринарной лабораторией через две недели. «Охотпользователям даны указания о проведении рейдов с целью выявления случаев смерти и заболеваний животных», — пояснили в департаменте. Случаи заболевания сибирских косуль были зарегистрированы осенью 2022 года. Тогда пробы для анализов были отправлены в лабораторию в городе Владимир. Позднее эксперты сообщили, что причинами болезней у животных стали бактерии, которые не представляли опасности для населения региона, и сезонный стресс. Ранее URA.RU писало, что в Далматовском округе жители столкнулись с «зомби-косулями». У животных заметили заторможенную реакцию и мутный взгляд, а также опухоли на морде и туловище. Предварительной причиной назвали ядохимикаты, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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