Екатеринбуржца, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, отпустили домой

Мужчине 28 лет, он полгода общался с 13-летней девочкой Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Екатеринбурге 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском районном суде.

«Ходатайство [следователя] удовлетворено. Подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писало URA.RU, мужчина около полугода общался с девочкой. У них завязались отношения. После полового акта мужчина сказал девочке, что бросает ее. После этого она рассказала маме, что он ее изнасиловал в подъезде дома.

Тогда родители девочки написали заявление на мужчину. Силовики оперативно задержали подозреваемого. В СК по Свердловской области не комментируют инцидент.