Екатеринбуржца, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, арест, полиция, наручники
Мужчине 28 лет, он полгода общался с 13-летней девочкой Фото:

В Екатеринбурге 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском районном суде.

«Ходатайство [следователя] удовлетворено. Подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писало URA.RU, мужчина около полугода общался с девочкой. У них завязались отношения. После полового акта мужчина сказал девочке, что бросает ее. После этого она рассказала маме, что он ее изнасиловал в подъезде дома.

Тогда родители девочки написали заявление на мужчину. Силовики оперативно задержали подозреваемого. В СК по Свердловской области не комментируют инцидент.

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В Екатеринбурге 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском районном суде. «Ходатайство [следователя] удовлетворено. Подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. Как писало URA.RU, мужчина около полугода общался с девочкой. У них завязались отношения. После полового акта мужчина сказал девочке, что бросает ее. После этого она рассказала маме, что он ее изнасиловал в подъезде дома. Тогда родители девочки написали заявление на мужчину. Силовики оперативно задержали подозреваемого. В СК по Свердловской области не комментируют инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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